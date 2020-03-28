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Требование азербайджанских шахматистов: Верните Раджабова в Турнир претендентов

​Требование азербайджанских шахматистов: Верните Раджабова в турнир

Мужская сборная Азербайджана по шахматам обратилась с открытым письмом к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу, профессиональным шахматистам и всем любителям шахмат. 

Как передает Report, в своем обращении трехкратные чемпионы Европы заявили, что проведение Турнира претендентов, приостановленного из-за пандемии коронавируса, было ошибочным решением. 

Они попросили руководство ФИДЕ вернуть Теймура Раджабова в состав участников:

"Мы считаем, что в подобных условиях проведение, а затем приостановление турнира претендентов является шагом, противоречащим нормальным спортивным принципам и проявлением пренебрежения здоровьем шахматистов. ФИДЕ должен нести ответственность перед шахматистами и всем шахматным миром за принятые решения. Мы просим и требуем вернуть в Турнир претендентов нашего товарища по команде Теймура Раджабова". 

Обращение подписали Шахрияр Мамедъяров, Аркадий Найдич, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов и Гадир Гусейнов.

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