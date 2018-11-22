Трамп сыграл в гольф с легендарным Никлаусом

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп провёл выходные в день благодарения в компании легендарного гольфиста Джэка Никлауса. Трамп и Никлаус сыграли в гольф в клубе Трампа в штате Флорида (США).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает AP News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Трамп является любителем гольфа. Во время выходных он часто регулярно играет в гольф. Ранее с Трампом играли другие легенды этого вида спорта, включая Дастина Джонсона и Тайгера Вудса.