Трамп сыграл в гольф с легендарным Никлаусом

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп провёл выходные в день благодарения в компании легендарного гольфиста Джэка Никлауса. Трамп и Никлаус сыграли в гольф в клубе Трампа в штате Флорида (США).
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает AP News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
Трамп является любителем гольфа. Во время выходных он часто регулярно играет в гольф. Ранее с Трампом играли другие легенды этого вида спорта, включая Дастина Джонсона и Тайгера Вудса.
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