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    Трамп сыграл в гольф с легендарным Никлаусом

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп провёл выходные в день благодарения в компании легендарного гольфиста Джэка Никлауса. Трамп и Никлаус сыграли в гольф в клубе Трампа в штате Флорида (США).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает AP News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

    Трамп является любителем гольфа. Во время выходных он часто регулярно играет в гольф. Ранее с Трампом играли другие легенды этого вида спорта, включая Дастина Джонсона и Тайгера Вудса.

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