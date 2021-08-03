Токио-2020: Выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 18 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио.

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 18 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Одна из заразившихся - спортсменка из Греции, которая выступает в синхронном плавании. Отмечается, что она помещена на карантин.

Отметим, что общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 294. Всего за время Олимпиады и подготовительного периода начиная с 1 июля было сделано почти 500 тыс тестов на коронавирус.