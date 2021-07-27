Токио-2020: Сегодня в борьбу вступят еще два спортсмена

Токио-2020: Сегодня в борьбу вступят еще два спортсмена

Сегодня еще два азербайджанских спортсмена выступят на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

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Сегодня еще два азербайджанских спортсмена выступят на летних Олимпийских играх в Токио-2020. Как сообщает Report, в четвертый день соревнований выступят дзюдоист Мурад Фатиев и бадминтонист Эди Рески Двичайо. М.Фатиев, в весовой категории до 81 кг начнет борьбу с 1/6 финала. Его соперником станет Фредерик Харрис (Сьерра-Леоне). Э.Двичайо из группы L встретится с вьетнамцем Тьен Мин Нгуеном. Токио 2020 27 июля Дзюдо 81 кг 06:00 - 09:30. 1/16 финала. Мурад Фатиев - Фредерик Харрис (Сьерра-Леоне) Бадминтон Группа L 05:00 - 10:30. Эди Рески Двичайо - Фредерик Харрис (Сьерра-Леоне) Отметим, что по итогам первых трех дней соревнований 16 азербайджанских спортсменов попрощались с Олимпиадой. Подпишитесь на наш Telegram канал