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Токио-2020: Сегодня в борьбу вступят еще два спортсмена

Токио-2020: Сегодня в борьбу вступят еще два спортсмена Сегодня еще два азербайджанских спортсмена выступят на летних Олимпийских играх в Токио-2020.
Индивидуальные
27 июля 2021 г. 00:47
Токио-2020: Сегодня в борьбу вступят еще два спортсмена

Сегодня еще два азербайджанских спортсмена выступят на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, в четвертый день соревнований выступят дзюдоист Мурад Фатиев и бадминтонист Эди Рески Двичайо.

М.Фатиев, в весовой категории до 81 кг начнет борьбу с 1/6 финала. Его соперником станет Фредерик Харрис (Сьерра-Леоне).

Э.Двичайо из группы L встретится с вьетнамцем Тьен Мин Нгуеном.

Токио 2020

27 июля

Дзюдо

81 кг

06:00 - 09:30. 1/16 финала. Мурад Фатиев - Фредерик Харрис (Сьерра-Леоне)

Бадминтон

Группа L

05:00 - 10:30. Эди Рески Двичайо - Фредерик Харрис (Сьерра-Леоне)

Отметим, что по итогам первых трех дней соревнований 16 азербайджанских спортсменов попрощались с Олимпиадой.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycanın daha 2 idmançısı mübarizəyə başlayır

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