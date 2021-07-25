Токио-2020: Сегодня в борьбе вступят еще 4 спортсмена

Сегодня еще 4 азербайджанских спортсмена примут участие в летних Олимпийских играх в Токио-2020.
Как сообщает Report, Эмин Джафаров будет соревноваться в стендовой стрельбе, а Марина Некрасова - в гимнастике.
Во второй день соревнований на ринг выйдет азербайджанский боксер. Свой первый матч проведет Джавид Чалабиев (63 кг).
Дзюдоист Орхан Сафаров (66 кг) будет дебютировать на Олимпиаде. Оба спортсмена начнут борьбу в 1/16 финала.
Токио 2020
25 июля
Стендовая стрельба
05:00. Классификация. Эмин Джафаров
Гимнастика
05:00. Классификация. Марина Некрасова
Бокс
63 кг
08:24. 1/16 финала. Джавид Чалабиев - Ярослав Харциз (Украина)
Дзюдо
66 кг
06:00. 1/6 финала. Орхан Сафаров - Ерлан Серикжанов (Казахстан)
Стоит отметить, что 8 из 10 спортсменов, вступивших в борьбу в первый день, попрощались с Олимпиадой.