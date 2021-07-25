О нас
Report Georgia
Аудио новости

Токио-2020: Сегодня в борьбе вступят еще 4 спортсмена

Токио-2020: Сегодня в борьбе вступят еще 4 спортсмена Сегодня еще 4 азербайджанских спортсмена примут участие в летних Олимпийских играх в Токио-2020.
Индивидуальные
25 июля 2021 г. 00:35
Токио-2020: Сегодня в борьбе вступят еще 4 спортсмена

Сегодня еще 4 азербайджанских спортсмена примут участие в летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, Эмин Джафаров будет соревноваться в стендовой стрельбе, а Марина Некрасова - в гимнастике.

Во второй день соревнований на ринг выйдет азербайджанский боксер. Свой первый матч проведет Джавид Чалабиев (63 кг).

Дзюдоист Орхан Сафаров (66 кг) будет дебютировать на Олимпиаде. Оба спортсмена начнут борьбу в 1/16 финала.

Токио 2020

25 июля

Стендовая стрельба

05:00. Классификация. Эмин Джафаров

Гимнастика

05:00. Классификация. Марина Некрасова

Бокс

63 кг

08:24. 1/16 финала. Джавид Чалабиев - Ярослав Харциз (Украина)

Дзюдо

66 кг

06:00. 1/6 финала. Орхан Сафаров - Ерлан Серикжанов (Казахстан)

Стоит отметить, что 8 из 10 спортсменов, вступивших в борьбу в первый день, попрощались с Олимпиадой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Bu gün daha 4 idmançımız mübarizəyə qoşulacaq

Экслюзивные новости

Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi