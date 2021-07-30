Токио-2020: Сегодня трое азербайджанских спортсменов могут завоевать медали

Сегодня еще два азербайджанских спортсмена вступят в борьбу на летних Олимпийских играх Токио-2020.

Сегодня еще два азербайджанских спортсмена вступят в борьбу на летних Олимпийских играх Токио-2020.

Как передает Report, в очередной день соревнований борьбу за медали будут вести дзюдоисты Ушанги Кокаури и Ирина Киндзерская.

Выступающий в весовой категории +100 кг Кокаури в 1/16 финала встретится с Мацеем Сарначки (Польща), а Киндзерская (+78 кг) в 1/8 финала встретится с победителем пары Изаяна Маренко (Никарагуа) / Лариса Церич (Босния и Герцеговина).

Боксер Альфонсо Домингес проведет очередной бой. Выступающий в весовой категории 81 кг спортсмен встретится в 1/4 финала с тюрком Байрамом Малканом. В случае победы Домингес обеспечит себе по меньшей мере бронзовую медаль. В 1/8 финала он отстранил от борьбы узбекского спортсмена Дилшодбека Рузметова.

Токио-2020

30 июля

Дзюдо

Мужчины

+ 100 кг

06:00 - 09:30. 1/16 финала. Ушанги Кокаури – Мацей Сарначки (Польша)

Женщины

+78 кг

06:00 - 09:30. 1/8 финала. Ирина Киндзерская – победитель пары Изаяна Маренко (Никарагуа) / Лариса Церич (Босния и Герцеговина)

Бокс

81 кг

14:24. 1/4 финала. Альфонсо Домингес – Байрам Малкан (Турция)

До сих пор выступление на Олимпиаде завершил 21 азербайджанский спортсмен.