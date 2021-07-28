Токио-2020: Сегодня на Олимпиаде выступят три азербайджанских спортсмена

Сегодня три азербайджанских спортсмена выступят на летних Олимпийских играх в Токио-2020.
Как сообщает Report, дзюдоист Мамедали Мехтиев и боксер Альфонсо Домингес проведут свои первые поединки. Кроме того, свой второй матч в группе L сыграет бадминтонист Эдди Рески Двичайо.
Токио 2020
28 июля
Дзюдо
90 кг
06:00 - 09:30. 1/16 финала. Мамедали Мехтиев - Рафаэль Македо (Бразилия) / Ислам Бозбаев (Казахстан).
Бадминтон
Группа L
15:00. Эди Рески Двичайо - Андерс Антонсен (Дания).
Бокс
15:27. 1/8 финала. Альфонсо Домингес - Дильшодбек Рузметов.
Отметим, что Олимпиаду покинули 17 азербайджанских спортсменов.