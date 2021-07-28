Токио-2020: Сегодня на Олимпиаде выступят три азербайджанских спортсмена

Токио-2020: Сегодня на Олимпиаде выступят три азербайджанских спортсмена

Сегодня еще трое азербайджанских спортсменов выступят на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

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Сегодня три азербайджанских спортсмена выступят на летних Олимпийских играх в Токио-2020. Как сообщает Report, дзюдоист Мамедали Мехтиев и боксер Альфонсо Домингес проведут свои первые поединки. Кроме того, свой второй матч в группе L сыграет бадминтонист Эдди Рески Двичайо. Токио 2020 28 июля Дзюдо 90 кг 06:00 - 09:30. 1/16 финала. Мамедали Мехтиев - Рафаэль Македо (Бразилия) / Ислам Бозбаев (Казахстан). Бадминтон Группа L 15:00. Эди Рески Двичайо - Андерс Антонсен (Дания). Бокс 15:27. 1/8 финала. Альфонсо Домингес - Дильшодбек Рузметов. Отметим, что Олимпиаду покинули 17 азербайджанских спортсменов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram