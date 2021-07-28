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Токио-2020: Сегодня на Олимпиаде выступят три азербайджанских спортсмена

Токио-2020: Сегодня на Олимпиаде выступят три азербайджанских спортсмена Сегодня еще трое азербайджанских спортсменов выступят на летних Олимпийских играх в Токио-2020.
Индивидуальные
28 июля 2021 г. 00:42
Токио-2020: Сегодня на Олимпиаде выступят три азербайджанских спортсмена

Сегодня три азербайджанских спортсмена выступят на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, дзюдоист Мамедали Мехтиев и боксер Альфонсо Домингес проведут свои первые поединки. Кроме того, свой второй матч в группе L сыграет бадминтонист Эдди Рески Двичайо.

Токио 2020

28 июля

Дзюдо

90 кг

06:00 - 09:30. 1/16 финала. Мамедали Мехтиев - Рафаэль Македо (Бразилия) / Ислам Бозбаев (Казахстан).

Бадминтон

Группа L

15:00. Эди Рески Двичайо - Андерс Антонсен (Дания).

Бокс

15:27. 1/8 финала. Альфонсо Домингес - Дильшодбек Рузметов.

Отметим, что Олимпиаду покинули 17 азербайджанских спортсменов.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Daha üç idmançımız mübarizəyə başlayır

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