Токио-2020: Определился первый соперник азербайджанского борца

Определился первый соперник азербайджанского борца вольного стиля Турана Байрамова на летних Олимпийских играх Токио-2020.

Определился первый соперник азербайджанского борца вольного стиля Турана Байрамова на летних Олимпийских играх Токио-2020.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 74 кг спортсмен встретится в 1/8 финала с представителем Украины Василием Михайловым.

Отметим, что встречи в этой весовой категории начнутся 5 августа в 06:30 по бакинскому времени. Ранее бронзовую медаль завоевал борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг), без медалей Олимпиаду завершили Ислам Аббасов (87 кг) и Элис Манолова (68 кг).