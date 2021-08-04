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Токио-2020: Определился первый соперник азербайджанского борца 

Токио-2020: Определился первый соперник азербайджанского борца  Определился первый соперник азербайджанского борца вольного стиля Турана Байрамова на летних Олимпийских играх Токио-2020.
Индивидуальные
4 августа 2021 г. 09:51
Токио-2020: Определился первый соперник азербайджанского борца 

Определился первый соперник азербайджанского борца вольного стиля Турана Байрамова на летних Олимпийских играх Токио-2020.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 74 кг спортсмен встретится в 1/8 финала с представителем Украины Василием Михайловым.

Отметим, что встречи в этой весовой категории начнутся 5 августа в 06:30 по бакинскому времени. Ранее бронзовую медаль завоевал борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг), без медалей Олимпиаду завершили Ислам Аббасов (87 кг) и Элис Манолова (68 кг).

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Версия на английском языке Tokyo-2020: First rival of Azerbaijan's freestyle wrestler named
Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycan sərbəst güləşçisinin ilk rəqibi müəyyənləşib

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