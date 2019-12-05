Токио-2020: Начало соревнований по триатлону и конному спорту перенесли из-за жары

Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио 2020 года объявил о переносе времени начала соревнований по триатлону и конному спорту из-за ожидающейся жары.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт олимпиады, мужские и женские индивидуальные соревнования в триатлоне начнутся не в 07:30 утра по местному времени, а 06:30 (1:30 по бакинскому времени).

Соревнования среди мужчин должны пройти 27 июля, среди женщин - 28 июля. Смешанная эстафета состоится 1 августа.

Также оргкомитет одобрил перенос времени соревнований в дисциплинах конного спорта с 08:30 на 07:30 или 08:00.

Изменения во времени начала соревнований по триатлону и конному спорту обсуждались с Международным олимпийским комитетом (МОК) и соответствующими федерациями. Их введение было одобрено на заседании исполкома МОК, которое проходит в Лозанне с 3 по 5 декабря.

Отметим, что ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.