Токио-2020: Ликвидированы лицензии Рафаэля Агаева и Ирины Зарецки

Ликвидировано решение о выдаче лицензий по рейтинговой системе 40 каратистам для участия в Летних олимпийских играх Токио-2020.

Как передает Report, Всемирная федерация карате сообщила, что пересмотрит это решение. Причиной названы перенос олимпиады и ситуация в связи с коронавирусом.

40 каратистов заработали лицензии на Токио-2020 по рейтинговой системе - по кумите среди мужчин в весовой категории 67 кг, 75 кг и 75+ кг, среди женщин в весовой категории 55 кг, 61 кг и 61+ кг, по кате по пять мужчин и женщин (один из страны-организатора Японии). В список вошли и представители Азербайджана Рафаэль Агаев (75 кг) и Ирина Зарецка (75+ кг).

Однако из-за переноса Игр на 2021 год отбор по рейтингу завершится в мае следующего года. Отменены запланированные на текущий год Премьер Лига в Рабате (Марокко), чемпионат Европы в Баку и классификационный турнир в Париже (Франция). Вместо этого в будущем году Премьер Лига в Рабате, чемпионат Европы в шведском Гётеборге будут носить лицензионный характер.

Отметим, что в текущем рейтинговом списке Ирина Зарецка (61+ кг) занимает первое место с 9247,5 баллами, Рафаэль Агаев (75 кг) - на третьем месте с 7005 баллами.