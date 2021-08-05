О нас
Report Georgia
Аудио новости

Токио-2020: Еще двое азербайджанских спортсменов приступают к борьбе

Токио-2020: Еще двое азербайджанских спортсменов приступают к борьбе Сегодня еще два азербайджанских спортсмена начнут борьбу на летних Олимпийских играх в Токио.
Индивидуальные
5 августа 2021 г. 00:00
Токио-2020: Еще двое азербайджанских спортсменов приступают к борьбе

Сегодня еще двое азербайджанских спортсменов начнут борьбу на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, сегодня на Олимпиаде дебютирует вольный борец Туран Байрамов.

Выступающий в весовой категории до 74 кг спортсмен встретится в 1/8 финала с представителем Украины Василем Михайловым. Если Байрамов одержит победу, то в 1/4 финала встретится с победителем пары Франк Чамизо (Италия) - Автандил Кенчадзе (Грузия).

Каратист Фирдовси Фарзалиев выступит в группе А. Спортсмен в весовой категории до 67 кг постарается пробиться в полуфинал после поединков с Эраем Шамданом (Турция), Дарханом Ассадыловым (Казахстан), Али Эльсави (Египет) и Наото Саго (Япония).

Токио-2020

5 августа

Вольная борьба

74 кг

06:30. 1/8 финала. Туран Байрамов - Василь Михайлов (Украина)

Карате

67 кг

07:15. Группа А.

Фирдовси Фарзалиев - Эрай Шамдан (Турция)

Фирдовси Фарзалиев - Наото Саго (Япония)

Фирдовси Фарзалиев - Дархан Ассадылов (Казахстан)

Фирдовси Фарзалиев - Али Эльсави (Египет)

Отметим, что из 44 представителей Азербайджана 31 завершил выступление на Токио-2020. Только трое из них смогли завоевать медали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tokyo-2020: Azerbaijan's two more athletes join competitions
Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycanın daha iki idmançısı mübarizəyə başlayır

Другие новости из категории

Токио-2020: Азербайджан отстает по количеству медалей, Китай сохраняет лидерство
Токио-2020: Азербайджан отстает по количеству медалей, Китай сохраняет лидерство
4 августа 2021 г. 17:46
Токио-2020: Израильские спортсмены извинились за сломанную кровать
Токио-2020: Израильские спортсмены извинились за сломанную кровать
4 августа 2021 г. 17:26
Токио-2020: Борец Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль
Токио-2020: Борец Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль
4 августа 2021 г. 15:31
Токио-2020: Cтали известны соперники азербайджанских каратистов
Токио-2020: Cтали известны соперники азербайджанских каратистов
4 августа 2021 г. 14:15
Токио-2020: Награжден азербайджанский боксер
ФотоТокио-2020: Награжден азербайджанский боксер
4 августа 2021 г. 12:36
Российская каратистка не выступит на Олимпиаде из-за COVID-19
Российская каратистка не выступит на Олимпиаде из-за COVID-19
4 августа 2021 г. 12:03
Тур чемпионов: Мамедъяров проведет очередную встречу с Ароняном
Тур чемпионов: Мамедъяров проведет очередную встречу с Ароняном
4 августа 2021 г. 10:23
Токио-2020: Определился первый соперник азербайджанского борца 
Токио-2020: Определился первый соперник азербайджанского борца 
4 августа 2021 г. 09:51
Токио-2020: Выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом
Токио-2020: Выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом
4 августа 2021 г. 07:52
Тур чемпионов: Мамедъяров уступил Ароняну
Тур чемпионов: Мамедъяров уступил Ароняну
3 августа 2021 г. 22:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi