Токио-2020: Еще двое азербайджанских спортсменов приступают к борьбе

Сегодня еще двое азербайджанских спортсменов начнут борьбу на летних Олимпийских играх в Токио.
Как сообщает Report, сегодня на Олимпиаде дебютирует вольный борец Туран Байрамов.
Выступающий в весовой категории до 74 кг спортсмен встретится в 1/8 финала с представителем Украины Василем Михайловым. Если Байрамов одержит победу, то в 1/4 финала встретится с победителем пары Франк Чамизо (Италия) - Автандил Кенчадзе (Грузия).
Каратист Фирдовси Фарзалиев выступит в группе А. Спортсмен в весовой категории до 67 кг постарается пробиться в полуфинал после поединков с Эраем Шамданом (Турция), Дарханом Ассадыловым (Казахстан), Али Эльсави (Египет) и Наото Саго (Япония).
Токио-2020
5 августа
Вольная борьба
74 кг
06:30. 1/8 финала. Туран Байрамов - Василь Михайлов (Украина)
Карате
67 кг
07:15. Группа А.
Фирдовси Фарзалиев - Эрай Шамдан (Турция)
Фирдовси Фарзалиев - Наото Саго (Япония)
Фирдовси Фарзалиев - Дархан Ассадылов (Казахстан)
Фирдовси Фарзалиев - Али Эльсави (Египет)
Отметим, что из 44 представителей Азербайджана 31 завершил выступление на Токио-2020. Только трое из них смогли завоевать медали.