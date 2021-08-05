Токио-2020: Еще двое азербайджанских спортсменов приступают к борьбе

Сегодня еще два азербайджанских спортсмена начнут борьбу на летних Олимпийских играх в Токио.

Сегодня еще двое азербайджанских спортсменов начнут борьбу на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, сегодня на Олимпиаде дебютирует вольный борец Туран Байрамов.

Выступающий в весовой категории до 74 кг спортсмен встретится в 1/8 финала с представителем Украины Василем Михайловым. Если Байрамов одержит победу, то в 1/4 финала встретится с победителем пары Франк Чамизо (Италия) - Автандил Кенчадзе (Грузия).

Каратист Фирдовси Фарзалиев выступит в группе А. Спортсмен в весовой категории до 67 кг постарается пробиться в полуфинал после поединков с Эраем Шамданом (Турция), Дарханом Ассадыловым (Казахстан), Али Эльсави (Египет) и Наото Саго (Япония).

Токио-2020

5 августа

Вольная борьба

74 кг

06:30. 1/8 финала. Туран Байрамов - Василь Михайлов (Украина)

Карате

67 кг

07:15. Группа А.

Фирдовси Фарзалиев - Эрай Шамдан (Турция)

Фирдовси Фарзалиев - Наото Саго (Япония)

Фирдовси Фарзалиев - Дархан Ассадылов (Казахстан)

Фирдовси Фарзалиев - Али Эльсави (Египет)

Отметим, что из 44 представителей Азербайджана 31 завершил выступление на Токио-2020. Только трое из них смогли завоевать медали.