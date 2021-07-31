Токио-2020: Джавид Челебиев покидает Олимпиаду

Азербайджанский боксер Джавид Челебиев вышел на свой второй поединок на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Азербайджанский боксер Джавид Челебиев вышел на свой второй поединок на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Как сообщает Report, чемпион мира 2013 года в весовой категории 63 кг в 1/8 финала встретился с представителем Армении, чемпионом Европы и победителем II Европейских игр в Минске-2019 Ованесом Бачковым. Активно действовавший в первом раунде Челебиев нанес своему сопернику серию ударов. В итоге 29-летний спортсмен вышел на перерыв с преимуществом 4:1.

Во втором туре Бачков попытался выровнять ситуацию. В итоге все 5 судей зафиксировали его преимущество.

В третьем раунде судьи вновь присудили победу сопернику.

Таким образом, азербайджанский боксер проиграв со счетом 1:4, приостановил выступление на Олимпийских Играх.

Отметим, что ранее боксеры Тайфур Алиев (57 кг), Лоренцо Сотомайор (69 кг) и Магомед Абдуллаев (+91 кг) также завершили свои выступления, Альфонсо Домингес (81 кг) продолжает борьбу.