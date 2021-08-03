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Токио-2020: Cборная Греции отказалась от соревнований по синхронному плаванию

Токио-2020: Cборная Греции отказалась от соревнований по синхронному плаванию Греция не будет представлена в командных соревнованиях по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх в Токио-2020.
Индивидуальные
3 августа 2021 г. 15:05
Токио-2020: Cборная Греции отказалась от соревнований по синхронному плаванию

Греция не будет представлена в командных соревнованиях по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета Греции, причиной стало заражение коронавирусом 3 членов сборной.

Сообщается, что спортсмены, у которых выявлена инфекция, хотя болезнь у них проходит бессимптомно, покинут олимпийскую деревню и будут помещены на карантин в одном из отелей. Было подчеркнуто, что пловцы не контактировали с другими членами делегации.

Отметим, что первый случай заражения в сборной Греции по синхронному плаванию был выявлен на прошлой неделе.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Yunanıstan yığması sinxron üzgüçülük yarışından imtina edib

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