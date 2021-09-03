Токио-2020: Азербайджанский парапловец вышел в финал, а ​​паратаэквондист в четвертьфинал

В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

Как передает Report, сегодня последний день соревнований по плаванию.

На дистанции 100 м баттерфляем на старт вышли Роман Салей и Вели Исрафилов (S12). Они начали с квалификации и выступили в одной подгруппе.

Салей стал первым в подгруппе (58,99 сек.), Исрафилов - пятым, последним (1:10.59). Салей вышел в финал.

Ранее Салей выиграл золото на дистанциях по 100 м на спине и вольным стилем, а также стал четвертым на дистанции 50 м вольным стилем. Исрафилов же выиграл золото на 100 м брассом.

Также начались соревнования по таэквондо - дебютанта программы Паралимпиады.

На даянг вышел Абульфаз Абузарли (75 кг), который одержал техническую победу над Киану Ганапином (Филиппины). Его соперником в четвертьфинале будет Хуан Гарсия Лопес (Мексика).

Отметим, что пока в активе наших таэквондистов нет завоеванных наград в Токио.