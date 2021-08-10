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Токио-2020: Азербайджанские парапловцы отправились в Японию

Токио-2020: Азербайджанские парапловцы отправились в Японию Сегодня национальная сборная по плаванию и несколько членов делегации, которые примут участие в Летних Паралимпийских играх в Токио-2020, вылетели в город Шика (Япония).
Индивидуальные
10 августа 2021 г. 23:13
Токио-2020: Азербайджанские парапловцы отправились в Японию

Сегодня национальная сборная по плаванию и несколько членов делегации, которые примут участие в Летних Паралимпийских играх в Токио-2020, вылетели в город Шика (Япония).

Как сообщает Report, национальная команда, которая примет участие в международных учебно-тренировочных сборах, затем отправится в Паралимпийскую деревню в Токио.

Азербайджан по плаванию в Токио-2020 представят Раман Салех, Вели Исрафилов и Дана Шандыбина. Раман Салех выступит первым - 27 августа.

Отметим, что азербайджанские паралимпийцы завоевали 36 лицензий на участие в Токио-2020. Это рекордный показатель по сравнению с предыдущими играми. 12 из них относятся к легкой атлетике, 11 - парадзюдо, 4 - паратхэквондо, четверо - пауэрлифтингом, трое - плаванием и двое - стрельбой.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycan para-üzgüçüləri Yaponiyaya yollanıb

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