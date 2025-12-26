Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Тогрул Рагимов: Национальный паралимпийский комитет держит спортсменов в центре внимания

    Национальный паралимпийский комитет всегда держит спортсменов в центре внимания.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь комитета Тогрул Рагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

    Он поделился успехами, достигнутыми паралимпийцами в этом году: "Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию спорта в стране, особенно паралимпийского движения. Награждение главой государства спортсменов и спортивных специалистов на церемонии, посвященной спортивным итогам 2025 года, является очередным проявлением этого. В 2025 году азербайджанские паралимпийцы завоевали в общей сложности 61 медаль на международных соревнованиях, 22 из которых - золотые, 18 - серебряные и 21 - бронзовая. В том числе у нас есть один чемпион мира и два чемпиона Европы".

    Генсек также рассказал о планах и целях комитета на будущее: "Комитет начал сотрудничество с федерациями, подписывает меморандумы. Создан новый единый спортивный реестр. Вся информация о спортсменах размещена в этом реестре. Наши паралимпийцы встречаются со студентами в университетах, выступают. В ближайшее время планируем начать селекционную работу в школах".

