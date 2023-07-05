Тхэквондисты Азербайджана примут участие в чемпионате Турции

Юниоры и кадеты тхэквондисты Азербайджана примут участие в открытом чемпионате Турции, который стартует 6 июля в Анкаре.

Тхэквондисты Азербайджана (юниоры и кадеты) примут участие в открытом чемпионате Турции, который стартует 6 июля в Анкаре.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию, в соревновании, которое продлится четыре дня, главный тренер молодежной команды Мамед Абдуллаев и старший тренер Захид Мамедов дадут шанс 12 мальчикам и 10 девочкам.

На даянг выйдут Мухаммед Гасанлы (48 кг), Фуад Магеррамлы, Бахадур Достуев, Айдын Сулейманов (все трое-51 кг), Рамиль Асадов (55 кг), Васиф Салимов, Марат Мамедов (оба-59 кг), Вугар Багиров (63 кг), Раван Мамедов, Юнис Гусейнов (оба-68 кг), Эльджан Алиев, Гусейн Худиев (оба-73 кг) Фирангуль Аббасзаде, Салима Гулиева (обе-42 кг), Сельджан Агазаде, Земфира Гасанзаде (обе-44 кг), Сеидханым Мамедова (46 кг), Бану Гулиева (49 кг), Саадат Аббасова (55 кг), Нигяр Абдуллаева и Наргиз Казымова (обе 59 кг).

Юношеская команда под руководством главного тренера Рашада Мамедова и старшего тренера Вургуна Джафарова выступит на чемпионате с девятью парнями и семью девушками. На турнире выступят Илькнур Алимов (148 см), Хазар Гамидов, Нурай Султанова, Захра Исаева, Лейла Керимова (все 152 см), Анар Абдуллазаде, Ильяс Хатамли, Новруз Алиев, Хумай Дадашова, Шамс Ализаде (все 160 см), Алихайдар Гулиев (164 см), Фатима Гасанова, Нарин Гасанова (все трое 168 см), Маттаба Алиева (172 см) и Тамерлан Ягубов (180 см).

Отметим, что в соревнованиях примут участие 1429 спортсменов.