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Теннисист Надаль отказался от участия в Кубке Лейвера в Германии

Теннисист Надаль отказался от участия в Кубке Лейвера в Германии Многократный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль не примет участие в Кубке Лейвера. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба соревнования.
Индивидуальные
12 сентября 2024 г. 22:27
Теннисист Надаль отказался от участия в Кубке Лейвера в Германии

Многократный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль не примет участие в Кубке Лейвера.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба соревнования.

38-летний испанский теннисист должен был выступить в составе сборной Европы. О том, кто заменит Надаля, будет объявлено дополнительно.

"С разочарованием сообщаю, что не смогу выступить на Кубке Лейвера на следующей неделе. Чтобы помочь сборной Европы, я должен сделать все возможное, но сейчас команду способны привести к победе другие теннисисты", - заявил Надаль.

Кубок Лейвера-2024 пройдет 20-22 сентября в Берлине.

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Версия на азербайджанском языке Rafael Nadal Almaniyadakı turnirdə iştirak etməyəcək

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