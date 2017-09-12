Теймур Рагимов будет представлять Украину на Чемпионате мира в Казахстане

Киев. 11 сентября. REPORT.AZ/ Рагимов Теймур Назимович - Чемпион Украины по смешанным единоборствам ММА, будет представлять Украину на предстоящем Чемпионате мира в Казахстане.

Как сообщает украинский бюро Report, об этом передает Национальная федерация смешанных единоборств ММА Украины.

Теймур Рагимов родился 7 июня 1988 года в Баку. В 4 года переехал в Украину. Рост 165, вес 66 кг. Теймур также чемпион Украины по кикбоксингу и рукопашному бою.

«Я с юношества занимаюсь боксом. Начинал в городе Волчанск Харьковской области. Первым моим тренером был Иван Евгеньевич Плаксин, покойный. Он умер месяц назад. С ним я стал чемпионом Украины по боксу в 2002-м году. Он всегда мне говорил: «Ни шагу назад...». Здесь, в Киеве, занимался у покойного Богуславского Валерия Григорьевича в ИНФИЗе. Немного у Лихтера Александра Львовича. А сейчас занимаюсь у Вахобжана Муратова, в клубе «КЦС», и от них же выступаю», - прокомментировал Report Теймур.

Также спортсмен рассказал, что кроме единоборств занимался кикбоксингом, рукопашным боем и тайским боксом.

«Сейчас остановился на ММА так как он самый практичный, совершенный и стремительно развивающийся во всем мире», - добавил Теймур.

Комментируя то, как повлияла на спортивную карьеру национальность Теймура, он ответил:

«Национальность всегда влияет на что-то, особенно когда воспитываешься в интернатных условиях, как я. Приходится быть жёстким. При том, что я всегда был меньше всех как в школе, армии, на работе и т.д. Спорт дает хорошую почву во всех смыслах, и не только для кавказцев - для всех национальностей», - отметил Теймур.