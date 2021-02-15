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Теймур Раджабов уступил лидерство в общем рейтинге

Теймур Раджабов уступил лидерство в общем рейтинге В активе 34-летнего гроссмейстера на данный момент 108 очков
Индивидуальные
15 февраля 2021 г. 11:35
Теймур Раджабов уступил лидерство в общем рейтинге

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов уступил единоличное лидерство в общем рейтинге Тура чемпионов, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

В активе 34-летнего гроссмейстера на данный момент 108 очков, сообщает Report

У него такой же результат, как и у представителя США, победителя Opera Euro Rapid Уэсли Со. До этого турнира Теймур Раджабов оставался бессменным лидером.

Азербайджанский шахматист заработал 73 500 долларов США на соревнованиях Тура чемпионов. Прибыль Уэсли Со составила 70 000 долларов.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov vahid liderliyi əldən verdi

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