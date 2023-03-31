Теймур Раджабов: При поддержке президента Ильхама Алиева проводится значительная работа по развитию шахмат

При поддержке президента Ильхама Алиева в Азербайджане проводится значительная работа по развитию шахмат.

При поддержке президента Ильхама Алиева в Азербайджане проводится значительная работа по развитию шахмат.

Как сообщает Report, об этом в интервью изданию Championat сказал азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.

36-летний гроссмейстер заявил, что шахматы являются одним из основных видов спорта в стране после футбола: "Большое внимание уделяется выступлениям подростков и молодежи. Иногда забываешь об этом, но как только проигрываешь одну игру, сразу вспоминаешь, насколько высок интерес к шахматам в Азербайджане (смеется). Есть большая поддержка со стороны государства. В нашей стране к шахматистам относятся как к героям".