Теймур Раджабов: "По ходу наблюдал за партией Рауфа, решил больше внимание уделить обороне"

Баку. 10 Сентября. REPORT.AZ/ Первая мужская сборная Азербайджана в восьмом туре Всемирной Шахматной Олимпиады добилась важной победы над Хорватией со счетом 3,5:0,1.

Как передает Report, победная партия Теймура Раджабова против Младена Палача на второй доске стала, пожалуй, определяющей в поединке.

По завершении встречи Теймур рассказал о прошедшей партии.

«Партию я начал довольно уверенно и можно сказать, что инициатива была на моей стороне. К тому же я сделал ходы, которые застали соперника врасплох. Однако затем позиция несколько поменялось, наблюдалось равенство. По ходу я наблюдал за партией Рауфа Мамедова, который был близок к победе. Поэтому, решил действовать надежно и больше внимание уделить обороне. Палач потратил много времени на размышления, угодил в цейтнот. Поэтому исходя из сложившейся ситуации я верно построил стратегию и отпраздновал победу. Приятно, что команда в итоге отпраздновала победу», - подчеркнул Теймур.

Раджабов отметил, что сборная до последнего будет бороться за призовые места на Олимпиаде.

«Впереди четыре тура и прогноз давать довольно сложно. На Олимпиаде в Баку играют сильнейшие команды мира. Сборная Азербайджана с первых туров старается показать максимальный результат. Но поражение от Индии в пятом туре было довольно болезненным. В том матче мог быть зафиксирован совершенно иной результат, так как у Аркадия Найдича и Шахрияра Мамедъярова было преимущество. Жаль, что не получилось выиграть. Будем играть на максимуме в заключительных турах, результат каждого матча будет крайне важен», - продолжил азербайджанский гроссмейстер.

Также Раджабов поделился ощущениями от проведения Олимпиады в Баку.

«Играть в Азербайджане – огромная ответственность. Я знаю, как нас горячо поддерживают болельщики. В определенной степени ощущаешь психологическое давление. Очень хочется, чтобы команде помог фактор родных стен», - добавил Теймур.

Вместе с тем Раджабов отметил уровень Олимпиады в Баку. «Это моя восьмая Олимпиада в карьере. После семи туров смело можно говорить о том, что Баку провел самую лучшую Олимпиаду в истории. Организация на высоте», - заключил шахматист.