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Теймур Раджабов не смог удержать победу

Теймур Раджабов не смог удержать победу Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов начал борьбу в четвертьфинале третьего этапа Champions Tour Opera Euro Rapid
Индивидуальные
9 февраля 2021 г. 23:58
Теймур Раджабов не смог удержать победу
Теймур Раджабов

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов начал борьбу в четвертьфинале третьего этапа Champions Tour Opera Euro Rapid.

Как передает Report, соперником являлся Аниш Гири из Нидерландов. Четыре встречи первого дня между ними завершились вничью - 2:2. В первых двух партиях шахматисты поделили очки. В третьей, Раджабов выиграл партию, но к сожалению, проиграл в четвертой.

Отметим, что представители Азербайджана и Нидерландов снова встретятся 10 февраля. Если победитель не будет определен в следующих 4 матчах, то все решится в тай-брейке.

Аниш Гири завершил квалификационный раунд вторым с 9,5 очками, Теймур Раджабов на седьмом месте с 8 баллами.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov qələbəni qoruya bilmədi

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