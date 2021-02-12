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Теймур Раджабов не смог пробиться в финал

Теймур Раджабов не смог пробиться в финал Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов провел свой очередной матч в полуфинале третьего этапа Тура чемпионов Opera Euro Rapid
Индивидуальные
12 февраля 2021 г. 21:46
Теймур Раджабов не смог пробиться в финал
Теймур Раджабов

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов провел свой очередной матч в полуфинале третьего этапа Тура чемпионов Opera Euro Rapid.

Как передает Report, 34-летний гроссмейстер попытался сломить сопротивление представителя США Уэсли Со.

В первом матче, состоявшемся накануне, Теймур уступил со счетом 1,5:2,5, а в ответной встрече не смог отыграться. Определяющей стала третья партия, в которой Со выиграл и обеспечил себе место в финале.

В итоге Раджабов проиграл 2:1 и упустил шанс выйти в финал. Завтра он поборется за 3-е место.

Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет 100 000 долларов США. Победитель получит 30 000.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov finala vəsiqə qazana bilmədi

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