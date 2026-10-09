На западе Сицилии из-за торнадо пострадали 11 человек, в том числе дети

По меньшей мере 11 человек, в том числе 4 детей, получили травмы в результате торнадо у побежья города Марсала на западе Сицилии (Италия).

Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа со ссылкой на управление здравоохранения провинции Трапани.

Сообщается, что в основном, пострадали учителя и школьники. В школе Леонардо Гулотта отметили, что в момент удара торнадо в школе находилось 273 ребенка. В общей сложности четырем детям и пяти взрослым была оказана помощь в отделении неотложной помощи в Марсале.

Кроме того, из-за сильного ветра повреждены автомобили, фонарные столбы, несколько домов.