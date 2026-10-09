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    На западе Сицилии из-за торнадо пострадали 11 человек, в том числе дети

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 17:16
    На западе Сицилии из-за торнадо пострадали 11 человек, в том числе дети

    По меньшей мере 11 человек, в том числе 4 детей, получили травмы в результате торнадо у побежья города Марсала на западе Сицилии (Италия).

    Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа со ссылкой на управление здравоохранения провинции Трапани.

    Сообщается, что в основном, пострадали учителя и школьники. В школе Леонардо Гулотта отметили, что в момент удара торнадо в школе находилось 273 ребенка. В общей сложности четырем детям и пяти взрослым была оказана помощь в отделении неотложной помощи в Марсале.

    Кроме того, из-за сильного ветра повреждены автомобили, фонарные столбы, несколько домов.

    Торнадо Неблагоприятные погодные условия Сицилия Италия
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