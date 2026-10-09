На западе Сицилии из-за торнадо пострадали 11 человек, в том числе дети
Другие страны
- 09 октября, 2026
- 17:16
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По меньшей мере 11 человек, в том числе 4 детей, получили травмы в результате торнадо у побежья города Марсала на западе Сицилии (Италия).
Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа со ссылкой на управление здравоохранения провинции Трапани.
Сообщается, что в основном, пострадали учителя и школьники. В школе Леонардо Гулотта отметили, что в момент удара торнадо в школе находилось 273 ребенка. В общей сложности четырем детям и пяти взрослым была оказана помощь в отделении неотложной помощи в Марсале.
Кроме того, из-за сильного ветра повреждены автомобили, фонарные столбы, несколько домов.
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