Правительственные силы Йемена взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив

Правительственные силы Йемена полностью взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив и остров Перим, в то время как бригады "Южных гигантов" вступили в столкновения с хуситами в районе Дхубаба и захватили нескольких из них в плен.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya English со ссылкой на военные источники.

Согласно информации, бригады "Южных гигантов" опубликовали фотографии и видеозаписи, на которых запечатлен захват боевиков-хуситов в районе Дхубаба.

По данным йеменских источников, в четверг вечером хуситы направили морским путем подкрепление своим бойцам, оказавшимся в осаде в Дхубабе, чтобы укрепить свои позиции в этом районе.

Источники также сообщили, что в течение ночи хуситы усилили ракетные атаки и удары беспилотниками в направлении Баб-эль-Мандебского пролива. Военные операции в районе пролива продолжаются.

Одновременно с рассвета продолжаются авиаудары в рамках операции "Рассвет Йемена" по позициям хуситов в провинциях Саада и Сана. По данным военных источников, самолеты нанесли удары по районам Китаф и Аль-Бука в провинции Саада, которая считается главным оплотом хуситов на севере Йемена.

Баб-эль-Мандебский пролив имеет стратегическое значение для международной торговли, поскольку соединяет Красное море с Аденским заливом и Аравийским морем.