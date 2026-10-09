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    Правительственные силы Йемена взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 17:15
    Правительственные силы Йемена взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив

    Правительственные силы Йемена полностью взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив и остров Перим, в то время как бригады "Южных гигантов" вступили в столкновения с хуситами в районе Дхубаба и захватили нескольких из них в плен.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya English со ссылкой на военные источники.

    Согласно информации, бригады "Южных гигантов" опубликовали фотографии и видеозаписи, на которых запечатлен захват боевиков-хуситов в районе Дхубаба.

    По данным йеменских источников, в четверг вечером хуситы направили морским путем подкрепление своим бойцам, оказавшимся в осаде в Дхубабе, чтобы укрепить свои позиции в этом районе.

    Источники также сообщили, что в течение ночи хуситы усилили ракетные атаки и удары беспилотниками в направлении Баб-эль-Мандебского пролива. Военные операции в районе пролива продолжаются.

    Одновременно с рассвета продолжаются авиаудары в рамках операции "Рассвет Йемена" по позициям хуситов в провинциях Саада и Сана. По данным военных источников, самолеты нанесли удары по районам Китаф и Аль-Бука в провинции Саада, которая считается главным оплотом хуситов на севере Йемена.

    Баб-эль-Мандебский пролив имеет стратегическое значение для международной торговли, поскольку соединяет Красное море с Аденским заливом и Аравийским морем.

    Движение Ансар Аллах (хуситы) Баб-эль-Мандебский пролив Остров Перим
    Bab əl-Məndəb boğazı Yəmən ordusunun nəzarətinə keçib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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