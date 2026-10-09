AKTA и Huawei подготовят "белую книгу" по безопасности искусственного интеллекта

Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) и китайская транснациональная компания Huawei подготовят "белую книгу" по безопасности искусственного интеллекта.

Как сообщает Report со ссылкой на ассоциацию, договоренность была достигнута в Ташкенте в рамках саммита Cyber Security Summit - Central Eurasia 2026 на встрече с членом Консультативного совета AKTA, директором Huawei по кибербезопасности и конфиденциальности в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии Кори Дэном.

На мероприятии AKTA представляли исполнительный директор Рауф Джабаров и генеральный секретарь Фидан Ахмедова.

В рамках визита делегация ассоциации также провела встречу с представителями Cyber Park. Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности, обмен опытом и развитие связей между профильными экосистемами двух стран.

Были рассмотрены возможности выхода компаний-членов AKTA на рынок Узбекистана, их участия в международных мероприятиях и выставках, установления B2B-контактов, формирования новых партнерств и реализации совместных проектов.