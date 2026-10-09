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    Газон Бакинского олимпийского стадиона обновили перед матчем "Сабах"-"Славия"

    Футбол
    • 09 октября, 2026
    • 17:06
    Газон Бакинского олимпийского стадиона обновили перед матчем Сабах-Славия

    Газон Бакинского олимпийского стадиона обновили примерно за три недели перед матчем Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и пражской "Славией". Работы по уходу за покрытием продолжатся до дня игры.

    Как сообщил Report начальник пресс-службы Бакинского олимпийского стадиона Фируз Абдулла, обслуживание газона будет продолжаться и перед последующими встречами.

    "Процесс обновления травяного покрытия Бакинского олимпийского стадиона занял в общей сложности около трех недель. В этот период стадион посетили представители УЕФА, однако было бы неправильно связывать их визит исключительно с состоянием газона", - сказал он.

    По словам Абдуллы, представители УЕФА посетили стадион в рамках общего процесса подготовки к матчам Лиги чемпионов.

    "До дня игры соответствующие работы по уходу за травяным покрытием будут продолжены. Этот процесс будет проводиться не только перед первым матчем, но и в преддверии следующих встреч", - отметил он.

    Представитель стадиона подчеркнул, что подготовка к футбольным матчам не ограничивается восстановлением, обновлением и техническим обслуживанием газона.

    "Когда речь идет о таком престижном турнире, как Лига чемпионов, к проведению матчей предъявляется множество требований. Необходимая работа по всем этим направлениям уже проведена и продолжается", - заявил Абдулла.

    Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и чешской "Славией" состоится 13 октября на Бакинском олимпийском стадионе.

    ФК Сабах ФК Славия Бакинский олимпийский стадион Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
    Firuz Abdulla: "Bakı Olimpiya Stadionunun ot örtüyü ilə bağlı işlər oyun gününədək davam edəcək"
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