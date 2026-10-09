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    Масштабные столкновения между студентами и полицией в центре Брюсселя – в объективе Report

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 17:10
    Масштабные столкновения между студентами и полицией в центре Брюсселя – в объективе Report

    Тысячи людей вышли на улицы Брюсселя 9 октября в знак протеста против роста стоимости жизни и планов правительства по сокращению бюджетных расходов. По оценке полиции, профсоюзная демонстрация собрала около 30 тысяч участников.

    У Центрального вокзала произошли столкновения: студенты бросали в полицейских камни и петарды, правоохранители ответили слезоточивым газом и водометами. При этом, по заявлению полиции, участники беспорядков не были связаны с основным шествием, которое прошло мирно.

    Европейское бюро Report представляет фото/видеорепортаж с места событий в центре бельгийской столицы.

    Масштабные столкновения между студентами и полицией в центре Брюсселя – в объективе Report
    Масштабные столкновения между студентами и полицией в центре Брюсселя – в объективе Report
    Масштабные столкновения между студентами и полицией в центре Брюсселя – в объективе Report
    Масштабные столкновения между студентами и полицией в центре Брюсселя – в объективе Report
    Масштабные столкновения между студентами и полицией в центре Брюсселя – в объективе Report
    Масштабные столкновения между студентами и полицией в центре Брюсселя – в объективе Report
    Масштабные столкновения между студентами и полицией в центре Брюсселя – в объективе Report
    Масштабные столкновения между студентами и полицией в центре Брюсселя – в объективе Report
    Масштабные столкновения между студентами и полицией в центре Брюсселя – в объективе Report

    Акции протеста Брюссель
    Фото
    Видео
    Brüsseldə tələbələr və polis arasında irimiqyaslı toqquşmalar "Report"un obyektivində
    Фото
    Видео
    Large-scale clashes between students and police in central Brussels – captured by Report
    MiniBoss
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