Масштабные столкновения между студентами и полицией в центре Брюсселя – в объективе Report
Другие страны
- 09 октября, 2026
- 17:10
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Тысячи людей вышли на улицы Брюсселя 9 октября в знак протеста против роста стоимости жизни и планов правительства по сокращению бюджетных расходов. По оценке полиции, профсоюзная демонстрация собрала около 30 тысяч участников.
У Центрального вокзала произошли столкновения: студенты бросали в полицейских камни и петарды, правоохранители ответили слезоточивым газом и водометами. При этом, по заявлению полиции, участники беспорядков не были связаны с основным шествием, которое прошло мирно.
Европейское бюро Report представляет фото/видеорепортаж с места событий в центре бельгийской столицы.
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