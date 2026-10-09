Масштабные столкновения между студентами и полицией в центре Брюсселя – в объективе Report

Тысячи людей вышли на улицы Брюсселя 9 октября в знак протеста против роста стоимости жизни и планов правительства по сокращению бюджетных расходов. По оценке полиции, профсоюзная демонстрация собрала около 30 тысяч участников.

У Центрального вокзала произошли столкновения: студенты бросали в полицейских камни и петарды, правоохранители ответили слезоточивым газом и водометами. При этом, по заявлению полиции, участники беспорядков не были связаны с основным шествием, которое прошло мирно.

Европейское бюро Report представляет фото/видеорепортаж с места событий в центре бельгийской столицы.