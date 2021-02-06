Теймур Раджабов начинает борьбу еще на одном турнире

Сегодня стартует третий этап Тура Чемпионов, организованный норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном

Сегодня стартует третий этап Тура Чемпионов, организованный норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, в "Opera Euro Rapid" сразится азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.

Опытный гроссмейстер встретится с 5 шахматистами в первый игровой день. Раджабов постарается сломить сопротивление Матиаса Блюбаума (Германия), Сэма Шенкленда (США), Ленера Переса Домингеса (США), Яна-Кшиштофа Дуды (Польша) и Александра Грищука (Россия). Первые встречи начнутся в 20:00 по бакинскому времени.

После игр предварительного этапа, которые будут проводиться в течение 3 дней, 8 из 16 шахматистов попадут в плей-офф.

Отметим, что турнир завершится 14 февраля.

Ранее Теймур Раджабов победил армянского игрока Левона Ароняна в финале второго этапа турнира Airtings Masters.