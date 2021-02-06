Теймур Раджабов начинает борьбу еще на одном турнире 

Сегодня стартует третий этап Тура Чемпионов, организованный норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Как сообщает Report, в "Opera Euro Rapid" сразится азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.
Опытный гроссмейстер встретится с 5 шахматистами в первый игровой день. Раджабов постарается сломить сопротивление Матиаса Блюбаума (Германия), Сэма Шенкленда (США), Ленера Переса Домингеса (США), Яна-Кшиштофа Дуды (Польша) и Александра Грищука (Россия). Первые встречи начнутся в 20:00 по бакинскому времени.
После игр предварительного этапа, которые будут проводиться в течение 3 дней, 8 из 16 шахматистов попадут в плей-офф.
Отметим, что турнир завершится 14 февраля.
Ранее Теймур Раджабов победил армянского игрока Левона Ароняна в финале второго этапа турнира Airtings Masters.