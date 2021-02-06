О нас
Report Georgia
Аудио новости

Теймур Раджабов начинает борьбу еще на одном турнире 

Теймур Раджабов начинает борьбу еще на одном турнире  Сегодня стартует третий этап Тура Чемпионов, организованный норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном
Индивидуальные
6 февраля 2021 г. 09:15
Теймур Раджабов начинает борьбу еще на одном турнире 

Сегодня стартует третий этап Тура Чемпионов, организованный норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, в "Opera Euro Rapid" сразится азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.

Опытный гроссмейстер встретится с 5 шахматистами в первый игровой день. Раджабов постарается сломить сопротивление Матиаса Блюбаума (Германия), Сэма Шенкленда (США), Ленера Переса Домингеса (США), Яна-Кшиштофа Дуды (Польша) и Александра Грищука (Россия). Первые встречи начнутся в 20:00 по бакинскому времени.

После игр предварительного этапа, которые будут проводиться в течение 3 дней, 8 из 16 шахматистов попадут в плей-офф.

Отметим, что турнир завершится 14 февраля.

Ранее Теймур Раджабов победил армянского игрока Левона Ароняна в финале второго этапа турнира Airtings Masters.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov daha bir turnirdə mübarizəyə başlayır

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
5 февраля 2021 г. 20:23
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
5 февраля 2021 г. 19:50
Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
5 февраля 2021 г. 18:07
Генпрокуратура о женщине, распространившей ложную информацию в facebook
Генпрокуратура о женщине, распространившей ложную информацию в facebook
5 февраля 2021 г. 13:50
Повышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
ФотоПовышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
5 февраля 2021 г. 19:59
В Азербайджане запрещен к продаже еще один препарат
В Азербайджане запрещен к продаже еще один препарат
5 февраля 2021 г. 15:18
В Баку произошел взрыв в литейном цехе
В Баку произошел взрыв в литейном цехе
5 февраля 2021 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi