Теймур Раджабов начал с победы и 4 ничьих

Стартовал третий этап Чемпионского тура по шахматам, организованного чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном

Стартовал третий этап Чемпионского тура по шахматам, организованного чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, Азербайджан на Opera Euro Rapid представляет гроссмейстер Теймур Раджабов.

В первый день соревнований 34-летний гроссмейстер провел пять встреч. В первом туре он сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом, во втором туре победил американца Самуэля Шенкленда, а затем разошелся миром с Леньером Домингесом (США), Яном-Кшиштофом Дудой (Польша) и россиянином Александром Грищуком.

В настоящее время в активе Теймура Раджабова 3 очка после пяти встреч, он разделяет 4-6 строчку вместе с Анишом Гири. Турнирную таблицу возглавляет Магнус Карлсен с 4 очками. 2-3 места занимают американец Уэсли Со и россиянин Ян Непомнящий с 3,5 баллами.

Общий призовой фонд Opera Euro Rapid составляет 100 000 долларов. Победитель получит 30 000 долларов.

Всего в турнире принимают участие 16 шахматистов. После партий предварительного этапа, который продлится еще два дня, 8 из 16 шахматистов выйдут в плей-офф.

Стоит отметить, что Теймур Раджабов стал чемпионом второго этапа Champions Tour, победив в финале Airthings Masters представителя Армении Левона Ароняна.