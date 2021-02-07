Теймур Раджабов начал с победы и 4 ничьих

Стартовал третий этап Чемпионского тура по шахматам, организованного чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.
Как передает Report, Азербайджан на Opera Euro Rapid представляет гроссмейстер Теймур Раджабов.
В первый день соревнований 34-летний гроссмейстер провел пять встреч. В первом туре он сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом, во втором туре победил американца Самуэля Шенкленда, а затем разошелся миром с Леньером Домингесом (США), Яном-Кшиштофом Дудой (Польша) и россиянином Александром Грищуком.
В настоящее время в активе Теймура Раджабова 3 очка после пяти встреч, он разделяет 4-6 строчку вместе с Анишом Гири. Турнирную таблицу возглавляет Магнус Карлсен с 4 очками. 2-3 места занимают американец Уэсли Со и россиянин Ян Непомнящий с 3,5 баллами.
Общий призовой фонд Opera Euro Rapid составляет 100 000 долларов. Победитель получит 30 000 долларов.
Всего в турнире принимают участие 16 шахматистов. После партий предварительного этапа, который продлится еще два дня, 8 из 16 шахматистов выйдут в плей-офф.
Стоит отметить, что Теймур Раджабов стал чемпионом второго этапа Champions Tour, победив в финале Airthings Masters представителя Армении Левона Ароняна.