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Теймур Раджабов начал с победы и 4 ничьих

Теймур Раджабов начал с победы и 4 ничьих Стартовал третий этап Чемпионского тура по шахматам, организованного чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном
Индивидуальные
7 февраля 2021 г. 01:43
Теймур Раджабов начал с победы и 4 ничьих
Теймур Раджабов

Стартовал третий этап Чемпионского тура по шахматам, организованного чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, Азербайджан на Opera Euro Rapid представляет гроссмейстер Теймур Раджабов.

В первый день соревнований 34-летний гроссмейстер провел пять встреч. В первом туре он сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом, во втором туре победил американца Самуэля Шенкленда, а затем разошелся миром с Леньером Домингесом (США), Яном-Кшиштофом Дудой (Польша) и россиянином Александром Грищуком.

В настоящее время в активе Теймура Раджабова 3 очка после пяти встреч, он разделяет 4-6 строчку вместе с Анишом Гири. Турнирную таблицу возглавляет Магнус Карлсен с 4 очками. 2-3 места занимают американец Уэсли Со и россиянин Ян Непомнящий с 3,5 баллами.

Общий призовой фонд Opera Euro Rapid составляет 100 000 долларов. Победитель получит 30 000 долларов.

Всего в турнире принимают участие 16 шахматистов. После партий предварительного этапа, который продлится еще два дня, 8 из 16 шахматистов выйдут в плей-офф.

Стоит отметить, что Теймур Раджабов стал чемпионом второго этапа Champions Tour, победив в финале Airthings Masters представителя Армении Левона Ароняна.

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Версия на азербайджанском языке "Opera Euro Rapid": Teymur Rəcəbov 1 qələbə, 4 heç-heçə ilə başladı

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