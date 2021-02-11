Теймур Раджабов начал полуфинал с поражения

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов провел сегодня свой первый матч в полуфинале третьего этапа Тура чемпионов Opera Euro Rapid

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов провел сегодня свой первый матч в полуфинале третьего этапа Тура чемпионов Opera Euro Rapid.

Как передает Report, 34-летний гроссмейстер встречался с представителем США Уэсли Со.

Раджабов, проигравший в первой партии черными фигурами, во втором матче белыми восстановил равновесие. Третья партия завершилась поражением нашего соотечественника. Поскольку в последнем матче была зафиксирована ничья, Раджабов уступил сопернику в общем зачете - 1,5: 2,5.

В другой паре полуфиналов норвежский чемпион мира Магнус Карлсен обыграл француза Максима Вашье-Лаграва со счетом 2,5:0,5.

Завтра пары проведут как минимум 4 партии.

Отметим, что в ¼ финала Раджабов обыграл Аниша Гири из Нидерландов, а Со взял вверх над поляком Яном Кшиштофом Дудой.

Общий призовой фонд турнира составляет 100 000 долларов. Победитель получит 30 000 долларов.