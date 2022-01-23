"Tata Steel": Шахрияр Мамедъяров потерял лидерство

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) продолжается шахматный супертурнир "Tata Steel Chess", в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) продолжается шахматный супертурнир "Tata Steel Chess", в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, в седьмом туре он играл черными против Рихарда Раппорта (Венгрия). Партия завершилась вничью на 29-м ходу.

Таким образом, по итогам 7 туров Мамедъяров находится на втором месте с 4,5 очками. Норвежский чемпион мира Магнус Карлсен вышел на первое место с 5 очками.

В соревновании, проводимом по круговой системе, выступают 14 шахматистов.