Tata Steel Chess: Объявлен победитель премии имени Вугара Гашимова

Завершился шахматный турнир Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее, Нидерланды.

Завершился шахматный турнир Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее, Нидерланды.

Как сообщает Report, на церемонии закрытия турнира был объявлен обладатель награды Fair Play имени азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова. На этот раз были награждены шахматисты, отличившиеся в основных соревнованиях и соревнованиях "challenge".

Награду, учрежденную Фондом Вугара Гашимова, получили Рамешбабу Прагнанандха (Индия) и Эрвин Ламиа (Нидерланды), который удостаивается этой премии уже во второй раз.

Учрежденная Фондом Вугара Гашимова премия вручается с 2016 года.