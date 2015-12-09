Тайсон Фьюри лишен титула чемпиона IBF

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Британский боксер Тайсон Фьюри лишен титула чемпиона мира по боксу по версии IBF, который он завоевал в бою с украинцем Владимиром Кличко, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

Британский боксер был лишен титула, после того как отказался от боя с обязательным претендентом на пояс IBF Вячеславом Глазковым, подписав соглашение о реванше с Владимиром Кличко.

Фьюри 28 ноября в Дюссельдорфе (Германия) одержал победу над Кличко единогласным решением судей по итогам 12 раундов, в результате чего стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.

Для 27-летнего Фьюри победа над Кличко стала 25-й в 25 боях (18 – нокаутом). 39-летний украинец потерпел четвертое поражение в карьере и первое с апреля 2004 года при 64 победах (53 – нокаутом).