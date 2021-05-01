О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны

Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны Сын министра молодежи и спорта Азада Рагимова, промоутер Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Ариф Рагимов сделал публикацию в связи с кончиной отца.
Индивидуальные
1 мая 2021 г. 10:33
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны

Сын министра молодежи и спорта Азада Рагимова, промоутер Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Ариф Рагимов сделал публикацию в связи с кончиной отца.

Как передает Report, Ариф Рагимов сообщил, что его отец скончался в 22:45 по бакинскому времени в США, где лечился от рака легких.

"Хотя он долгое время и страдал от тяжелой болезни, до последнего момента своей жизни думал о Родине, о своем государстве. Мой отец был счастлив, что при жизни стал свидетелем освобождения Карабаха азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего", - написал он.

"Азад Рагимов был хорошим сыном, хорошим отцом, хорошим другом и любил свое государство. Он был не только министром, но и общественным деятелем. Мы знаем, что многие люди хотят попрощаться с ним, но из-за пандемии мы просим вас проявить понимание и не приходить на похороны. Мы благодарим господина президента, уважаемого вице-президента и общественность за поддержку в это трудное для нашей семьи время", - добавил Ариф Рагимов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azad Rəhimovun oğlu: "Dəfn mərasiminə gəlməməyinizi xahiş edirik"

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
24 апреля 2021 г. 12:03
Скончался Балоглан Ашрафов
Скончался Балоглан Ашрафов
27 апреля 2021 г. 00:49
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
24 апреля 2021 г. 11:20
Балоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
ФотоБалоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
27 апреля 2021 г. 02:48
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
28 апреля 2021 г. 10:44
Скончался Азад Рагимов
Скончался Азад Рагимов
30 апреля 2021 г. 23:25
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
24 апреля 2021 г. 21:37
В Карабахе на мине подорвались российские миротворцы
В Карабахе на мине подорвались российские миротворцы
25 апреля 2021 г. 20:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi