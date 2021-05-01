Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны

Сын министра молодежи и спорта Азада Рагимова, промоутер Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Ариф Рагимов сделал публикацию в связи с кончиной отца.

Сын министра молодежи и спорта Азада Рагимова, промоутер Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Ариф Рагимов сделал публикацию в связи с кончиной отца.

Как передает Report, Ариф Рагимов сообщил, что его отец скончался в 22:45 по бакинскому времени в США, где лечился от рака легких.

"Хотя он долгое время и страдал от тяжелой болезни, до последнего момента своей жизни думал о Родине, о своем государстве. Мой отец был счастлив, что при жизни стал свидетелем освобождения Карабаха азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего", - написал он.

"Азад Рагимов был хорошим сыном, хорошим отцом, хорошим другом и любил свое государство. Он был не только министром, но и общественным деятелем. Мы знаем, что многие люди хотят попрощаться с ним, но из-за пандемии мы просим вас проявить понимание и не приходить на похороны. Мы благодарим господина президента, уважаемого вице-президента и общественность за поддержку в это трудное для нашей семьи время", - добавил Ариф Рагимов.