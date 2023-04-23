Свен Серре: Азербайджан имеет большой потенциал для проведения ЧЕ по бадминтону

"Азербайджан – одна из стран с лучшей спортивной инфраструктурой в Европе. В будущем ваша страна может принять ряд престижных турниров континента. Азербайджан имеет большой потенциал для проведения чемпионата Европы".

"Азербайджан – одна из стран с лучшей спортивной инфраструктурой в Европе. В будущем ваша страна может принять ряд престижных турниров континента. Азербайджан имеет большой потенциал для проведения чемпионата Европы".

Как передает Report, об этом на встрече с журналистами в Национальной арене гимнастики сказал избранный на проведенном в Баку съезде Европейской конфедерации бадминтона президент структуры Свен Серре.

Подчеркнув, что Азербайджан в настоящее время известен в Европе как маленькая страна бадминтона, но этот вид спорта развивается, он сказал: "У нас были очень хорошие переговоры с президентом Федерации бадминтона Азербайджана Талехом Зиядовым. Он показал мне здешнюю инфраструктуру и тренировочные центры. Они реконструируют все. У вас есть хорошие спортсмены в бадминтоне и парабадминтоне. Азербайджан будет представлен на III Европейских играх в Польше. Это очень важно для развития бадминтона в стране".