Судья международного уровня получил должность в Шамкире

Сафаров является судьей международного уровня по карате

Произведено новое кадровое назначение в представительство главы Исполнительной власти Шамкирского района по административному территориальному округу села Гылынджбейли.

Как передает Report, приказ в связи с этим подписал глава ИВ Шамкирского района Алимпаша Мамедов.

Согласно приказу, Гаджи Сафаров назначен на должность представителя по административному территориальному округу села Гылынджбейли.

Сафаров является судьей международного уровня по карате. Он родился в 1993 году в селе Гылынджбейли, окончил Азербайджанскую государственную академию физвоспитания и спорта.