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Суд снял дисквалификацию с Федерации дзюдо Ирана

Суд снял дисквалификацию с Федерации дзюдо Ирана Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение снять дисквалификацию с Федерации дзюдо Ирана, наложенную Международной федерацией дзюдо (IJF)
Индивидуальные
2 марта 2021 г. 01:06
Суд снял дисквалификацию с Федерации дзюдо Ирана

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение снять дисквалификацию с Федерации дзюдо Ирана, наложенную Международной федерацией дзюдо (IJF).

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Федерация дзюдо Ирана в октябре 2019 года была отстранена от участия во всех соревнованиях под эгидой организации или входящих в нее национальных федераций в связи с инцидентом на чемпионате мира в Японии. Во время турнира иранские власти потребовали от дзюдоиста страны Саида Моллаеи, выступающего в весовой категории до 81 кг, сняться с соревнований, чтобы избежать возможной встречи с представителем Израиля Саги Муки. Требование было подкреплено угрозами в адрес спортсмена и членов его семьи. Моллаеи не выполнил указания и после турнира признался, что опасается возвращаться на родину.

Иранская федерация предоставила документы, в которых говорилось, что власти страны никогда не требовали от спортсмена сняться с соревнований, а заявления Моллаеи являются ложными и были сделаны с целью ускорения процесса смены гражданства. По итогам разбирательств дисциплинарная комиссия IJF постановила, что заявления Моллаеи должны быть приняты к сведению и Федерация дзюдо Ирана нарушила устав IJF, принципы Олимпийской хартии и кодекс этики Международного олимпийского комитета.

Федерация дзюдо Ирана трижды подавала апелляции на это решение в CAS, который в итоге прервал дисквалификацию.

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