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Суд приговорил американскую баскетболистку к девяти годам колонии

Суд приговорил американскую баскетболистку к девяти годам колонии Химкинский суд Московской области в четверг приговорил баскетболистку из США Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Индивидуальные
5 августа 2022 г. 01:14
Суд приговорил американскую баскетболистку к девяти годам колонии

Химкинский суд Московской области в четверг приговорил баскетболистку из США Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей", - зачитала приговор судья Анна Сотникова.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. Ей также зачтено в срок наказания время, проведенное в СИЗО. Изъятое у нее гашишное масло судья постановила уничтожить.

Гособвинитель ранее попросил суд приговорить Грайнер к 9,5 года колонии. Она признана виновной по ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada saxlanılan amerikalı basketbolçu 9 il müddətinə həbs edilib

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