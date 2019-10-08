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Стартует продажа скидочных билетов на Гран-при Азербайджана "Формула 1"

Стартует продажа скидочных билетов на Гран-при Азербайджана "Формула 1

Стартует продажа скидочных билетов на Гран-при Азербайджана "Формула 1" на 2020 год. 

Об этом Report сообщила руководитель отдела маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи. 

Она отметила, что подробная информация о ценах на билеты и скидках будет распространена в ближайшее время. 

Билеты поступят в продажу в конце октября. 

Отметим, что в прошлом сезоне до 1 января 2019 года билеты были выставлены на продажу с 20%-й скидкой. В ходе первой скидочной кампании стоимость билетов для местных жителей в зависимости от трибун составила от 190 до 660 манатов, для несовершеннолетних - от 130 до 470 манатов, а для стоячих мест - с 80 до 160 манатов.

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