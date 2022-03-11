Стартует чемпионат Азербайджана по плаванию

Сегодня стартует чемпионат Азербайджана по плаванию.

Сегодня стартует чемпионат Азербайджана по плаванию.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации плавания Азербайджана, в соревновании, которое продлится три дня, примут участие около 140 спортсменов.

Пловцы будут соревноваться в заплывах на 50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем.

В первенстве, проходящем в соответствии с уставом и утвержденным положением Международной федерации плавания, министерства молодежи и спорта и Азербайджанской федерации плавания, выступят пловцы из 15 различных клубов и спортивных обществ страны.

В соревнованиях своими силами померятся также пловцы иранских клубов. Цель проведения турнира - пропаганда плавания, повышение интереса к данному виду спорта, организация массовости, в том числе переформирование состава сборной, которая примет участие в международных соревнованиях в 2022 году.

Победители будут награждены дипломами Министерства молодежи и спорта и Федерации плавания Азербайджана.