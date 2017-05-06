Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест

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Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Старейший альпинист мира непалец Мин Бахадур Шерхан скончался в возрасте 86 лет от сердечного приступа при попытке вновь подняться на Эверест.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в случае успеха Шерхан стал бы самым возрастным покорителем высочайшей горы в мире.

Мужчина проходил акклиматизацию в базовом лагере у подножья Эвереста. Он прекрасно себя чувствовал и мог спокойно пройти 14-15 километров по сложному рельефу.

Отметим, что совершив восхождение в 2008 году Шерхан уже стал самым возрастным покорителем Эвереста, однако в 2013 году его рекорд побил 80-летний японец Юичиро Миура.