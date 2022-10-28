О нас

Стали известны шахматисты, которые представят Азербайджан на ЧМ

Стали известны шахматисты, которые представят Азербайджан на ЧМ Стали известны шахматисты, которые представят Азербайджан на чемпионате мира в Израиле.
Индивидуальные
28 октября 2022 г. 19:45
Стали известны шахматисты, которые представят Азербайджан на ЧМ

Стали известны шахматисты, которые представят Азербайджан на чемпионате мира в Израиле.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в составе сборной будут Айдын Сулейманлы, Гадир Гусейнов, Вугар Асадли и Рауф Мамедов.

По результатам отборочного турнира, организованного Федерацией шахмат Азербайджана, победу одержал Сулейманлы. Гусейнов занял второе место, а Асадли и Мамедов разделили 3 и 4 места соответственно.

Отметим, что Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов будут защищать честь национальной сборной на чемпионате мира, который пройдет 19-26 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanı dünya çempionatında təmsil edəcək bütün şahmatçılar bəlli olub

Другие новости из категории

Формула-1: Команда Red Bull оштрафована на крупную сумму
Формула-1: Команда Red Bull оштрафована на крупную сумму
28 октября 2022 г. 19:54
Рафик Гусейнов: Для сборной Азербайджана не имеет значения, кем является соперник
Рафик Гусейнов: Для сборной Азербайджана не имеет значения, кем является соперник
28 октября 2022 г. 13:11
Главный тренер сборной Азербайджана: Наши борцы готовы к соревнованиям
Главный тренер сборной Азербайджана: Наши борцы готовы к соревнованиям
28 октября 2022 г. 12:59
Эльданиз Азизли: На соревновании в Баку хотим показать свою силу
Эльданиз Азизли: На соревновании в Баку хотим показать свою силу
28 октября 2022 г. 12:32
Сборная Азербайджана готовится к Кубку мира в Баку
ФотоСборная Азербайджана готовится к Кубку мира в Баку
28 октября 2022 г. 11:35
На Кубок мира по греко-римской борьбе в Баку продано 25% билетов
На Кубок мира по греко-римской борьбе в Баку продано 25% билетов
27 октября 2022 г. 12:29
Продолжается подготовка к Кубку мира, который пройдет в Баку
ФотоПродолжается подготовка к Кубку мира, который пройдет в Баку
27 октября 2022 г. 12:19
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
Азербайджанская команда завоевала 26 медалей на международных соревнованиях по художественной гимнастике
ФотоАзербайджанская команда завоевала 26 медалей на международных соревнованиях по художественной гимнастике
25 октября 2022 г. 10:32
Азербайджанские дзюдоистки завоевали 8 медалей на турнире в Словении
Азербайджанские дзюдоистки завоевали 8 медалей на турнире в Словении
24 октября 2022 г. 23:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi