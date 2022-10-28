Стали известны шахматисты, которые представят Азербайджан на ЧМ

Стали известны шахматисты, которые представят Азербайджан на чемпионате мира в Израиле.

Стали известны шахматисты, которые представят Азербайджан на чемпионате мира в Израиле.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в составе сборной будут Айдын Сулейманлы, Гадир Гусейнов, Вугар Асадли и Рауф Мамедов.

По результатам отборочного турнира, организованного Федерацией шахмат Азербайджана, победу одержал Сулейманлы. Гусейнов занял второе место, а Асадли и Мамедов разделили 3 и 4 места соответственно.

Отметим, что Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов будут защищать честь национальной сборной на чемпионате мира, который пройдет 19-26 ноября.