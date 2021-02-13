Стали известны победители посвященного памяти шехида международного кубка

Завершился международный Кубок Победы по онлайн-шахматам, посвященный памяти шехида Отечественной войны Ульви Мамедова.

Завершился международный Кубок Победы по онлайн-шахматам, посвященный памяти шехида Отечественной войны Ульви Мамедова.

Как сообщает Report, в двухдневном турнире приняли участие 118 шахматистов из Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии.

Победителем среди взрослых стал Кянан Гараев, набравший 7 очков. Среди женщин победительницей стала Шамс Фарзали.

На Кубке Победы определились победители и в младших возрастных группах.

Международный Кубок Победы организуется Главным управлением молодежи и спорта города Баку, Губинским управлением молодежи и спорта, Федерацией спортивных журналистов Азербайджана при поддержке Федерации шахмат Азербайджана.