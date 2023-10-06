Стали известны победители чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи

Подведены итоги чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи.

Подведены итоги чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, соревнования прошли в зале Академии тяжелой атлетики в поселке Шувалан.

В турнире приняли участие около ста атлетов, представляющих клубы и общества из всех регионов страны.

В последний день соревнований стали известны победители в весовых категориях 67, 73, 81, 89, 96 и 109 кг.

Победителями стали Фуад Гасанов с результатом 258 кг (118+140) в весовой категории 67 кг, Мурад Алиев с результатом 255 кг (120+135) в весовой категории 73 кг, Гусейн Гейдаров с результатом 248 кг (115+133) в весовой категории 81 кг, Орхан Сохрабзаде с результатом 260 кг (120+140) в весовой категории 89 кг, Джанали Асадов с результатом 237 кг (107+130) в весовой категории 96 кг и Али Шукюрлю с результатом 342 кг (162+180) в весовой категории 109 кг.