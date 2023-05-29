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Стали известны первые победители бакинского МЧ по таэквондо

Стали известны первые победители бакинского МЧ по таэквондо Стали известны первые победители проходящего в Баку чемпионата мира по таэквондо.
Индивидуальные
29 мая 2023 г. 21:05
Стали известны первые победители бакинского МЧ по таэквондо

Стали известны первые победители проходящего в Баку чемпионата мира по таэквондо.

Как передает Report, в первый день чемпионата за медали боролись мужчины в весовой категории до 68 кг и женщины в весовой категории до 57 кг.

Титул чемпиона мира среди мужчин в весовой категории до 68 кг завоевал британец Брэдли Синден. В финале он победил южнокорейца Хо - жун Жина. Бронзовые медали завоевали Матин Резайи (Иран) и Улубек Рашитов (Узбекистан).

Джавад Агаев, выступавший в указанной весовой категории, прекратил борьбу в 1/16 финала.

Среди женщин первое место заняла Луана Мартон (Венгрия) в весовой категории 57 кг. Чиа-Линг Ло (Тайвань) завоевала серебряную медаль, а Кюбра Ильгин (Турция) и Мария Пачеко (Бразилия) стали третьими.

Отметим, что чемпионат, совпавший по времени со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева и 50-летием Всемирной федерации таэквондо, проходит под лозунгом "Воспламени свою силу". На 26-м чемпионате мира, который продлится до 4 июня, 949 таэквондистов из 145 стран будут соревноваться в 16 весовых категориях. Спортсмен, который станет чемпионом мира, добавит в свой актив 140 рейтинговых очков.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçirilən taekvondo dünya çempionatının ilk qalibləri bəlli olub

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