Стали известны обладатели премии "Fair-Play" имени Вугара Гашимова

На турнире "Tata Steel Chess", который проходит в Нидерландском городе Вейк-ан-Зее, определились обладатели приза “Fair-Play”, учрежденного в честь покойного шахматиста Азербайджана, чемпиона Европы Вугара Гашимова

На турнире "Tata Steel Chess" в нидерландском городе Вейк-ан-Зее определились обладатели приза “Fair-Play”, учрежденного в память об известном азербайджанском шахматисте, чемпионе Европы Вугаре Гашимове.

Как сообщили Report в шахматном фонде Вугара Гашимова, на церемонии закрытия соревнований были награждены гроссмейстеры, отличившиеся в основном соревновании и в категории "Challenge".

Приз, учрежденный фондом, достался немцу Винсенту Каймеру и участнику challenge турку Мустафе Йылмазу.

Оба шахматиста удостоены этой награды впервые.

Отметим, что ”Vugar Gashimov Fair Play Award" вручается с 2016 года.