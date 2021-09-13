Стал известен победитель теннисного турнира US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл сербского спортсмена Новака Джоковича и стал победителем открытого чемпионата США по теннису.

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл сербского спортсмена Новака Джоковича и стал победителем открытого чемпионата США по теннису.

Как передает Report, встреча продолжалась 2 часа 17 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев совершил 16 эйсов и 8 двойных ошибок, еще реализовал 4 брейк-пойнта из 8. У Джоковича - 6 подач навылет и 3 ошибки на второй подаче, и один брейк-пойнт из шести.

Для российского спортсмена это четвертый титул за 2021 год и 13-й титул ATP в карьере, плюс - победу в турнире "Большого шлема" Медведев одержал впервые.