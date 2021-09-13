О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стал известен победитель теннисного турнира US Open

Стал известен победитель теннисного турнира US Open Российский теннисист Даниил Медведев обыграл сербского спортсмена Новака Джоковича и стал победителем открытого чемпионата США по теннису.
Индивидуальные
13 сентября 2021 г. 04:27
Стал известен победитель теннисного турнира US Open
Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл сербского спортсмена Новака Джоковича и стал победителем открытого чемпионата США по теннису.

Как передает Report, встреча продолжалась 2 часа 17 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев совершил 16 эйсов и 8 двойных ошибок, еще реализовал 4 брейк-пойнта из 8. У Джоковича - 6 подач навылет и 3 ошибки на второй подаче, и один брейк-пойнт из шести.

Для российского спортсмена это четвертый титул за 2021 год и 13-й титул ATP в карьере, плюс - победу в турнире "Большого шлема" Медведев одержал впервые.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Казахстане опасаются дефицита зерна
В Казахстане опасаются дефицита зерна
7 сентября 2021 г. 12:55
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА "Bayraktar TB2"
11 сентября 2021 г. 15:19
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
7 сентября 2021 г. 14:18
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
7 сентября 2021 г. 13:48
Завтра минобразования объявит о решении в связи с открытием школ
Завтра минобразования объявит о решении в связи с открытием школ
6 сентября 2021 г. 14:11
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
9 сентября 2021 г. 19:51
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
7 сентября 2021 г. 14:28
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
7 сентября 2021 г. 14:45
Министр образования обратился к гражданам в связи с открытием школ
Министр образования обратился к гражданам в связи с открытием школ
7 сентября 2021 г. 18:25
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
11 сентября 2021 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi