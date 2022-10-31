Стал известен победитель чемпионата мира по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от американца Хикару Накамуры в финале прошедшего в Исландии чемпионата мира по шахматам Фишера.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от американца Хикару Накамуры в финале прошедшего в Исландии чемпионата мира по шахматам Фишера.

Как передает Report, в финале, состоявшем из четырех партий, соперники дважды сыграли вничью и выиграли друг у друга по одной партии. Судьба решающей встречи решилась в армагеддоне, где сильнее был Накамура, игравший белыми фигурами.

В матче за бронзу норвежец Магнус Карлсен взял верх над представителем Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым со счетом 3:1.

Шахматы Фишера представляют собой классические шахматы с произвольной (но симметричной) расстановкой фигур перед началом партии. Такой вариант был внедрен 11-м чемпионом мира по шахматам американцем Робертом Фишером.